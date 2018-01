Dialogue 5+5: La Tunisie à la réunion des ministres des AE des pays de la Méditerranée occidentale

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, qui effectue une visite de travail les 20 et 21 janvier 2018, à Alger, prendra part à cette réunion, coprésidée par l’Algérie et la France.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la réunion portera sur la consolidation du développement économique et social global et durable dans l'objectif de faire face aux défis communs de la région.

Plusieurs questions qui concernent la Méditerranée occidentale, dont en particulier la sécurité et la stabilité de la région ainsi que la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme seront débattues au cours de cette réunion, ajoute la même source.



Les participants discuteront aussi du renforcement de la coopération dans divers domaines vitaux, à l’instar de l’emploi des jeunes, la formation professionnelle, la migration et la mobilité, les changements climatiques et le développement durable.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères aura, en marge de cette réunion, des entretiens bilatéraux avec ses homologues présents à ces assises. Il rencontrera, en outre, le secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (UPM) et le représentant de l’Union européenne (UE).



Le Dialogue 5+5 regroupe les Etats de la Méditerranée occidentale. Il s’agit des cinq pays de la rive sud de la Méditerranée, à savoir la Tunisie, la Libye, l’Algérie, le Maroc, le Mauritanie et des cinq pays de la rive nord : la France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie et Malte.